Visite de Sunchang à l’automne !

ⓒ Elody Stanislas

Nous avons eu l’occasion de le découvrir à plusieurs reprises, la Corée du Sud est une terre de festivals. Vous en trouverez sous tous les thèmes et à toutes les saisons. Cependant c’est bien en automne que vous avez droit à un festival qui change.





ⓒ Elody Stanislas

En effet la saison automnale offre une palette de couleurs qui peint la nature d’un nouveau manteau de feu et d’or. Un automne pigmenté, voilà ce que vous offre Mère nature au pays du Matin clair à ce moment de l’année.





ⓒ Elody Stanislas

Des nuances de vert, de jaune, d’orange, de rouge, d’ocre ou encore de terre brûlée attisent la flamme du changement des randonneurs, les préparant au passage à l’hiver. A Sunchang, en plus de la balade habituelle dans les bois, vous avez l’opportunité de plonger dans les secrets de confection du gochujang, la pâte de piment fermentée.





ⓒ Elody Stanislas

Profitez ainsi de la nature, d’un peu de culture et d’amusement grâce au parc à thème de Sunchang et au musée des sauces qui vous offre la science et l’art pour vous transporter dans un autre univers, fait de couleurs et de lumières.





ⓒ Elody Stanislas