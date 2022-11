La génération Z plébiscite les chansons centrées sur soi

ⓒ YG Entertainment

Les milléniaux préfèrent les morceaux qui parlent de soi plutôt que les chansons d’amour. En effet, on peut constater cette tendance en comparent les titres des tubes d’aujourd’hui avec ceux d’il y a dix ans.





En 2012, ce sont les morceaux portant sur la relation amoureuse comme « Loving U » de Sistar et « I Love You » de 2NE1 qui ont cartonné à travers le pays. Aujourd’hui, les artistes qui sont de plus en plus impliqués dans la production de leur musique, se concentrent davantage sur l’amour de soi.





(G)I-DLE a publié le 17 octobre son 5e mini-album « I Love » représenté par « Nxde ». Dans ce titre, le remplacement de la lettre « u » par « x » exprime le désir de se libérer du regard des autres. De son côté, Le Sserafim a sorti le même jour son 2e EP « Antifragile » qui met en avant la force de faire face aux épreuves de la vie pour en sortir plus fort.





Par ailleurs, Chan-hyuk, qui fait partie du duo mixte AKMU, a réussi à relever un nouveau défi musical, présentant le 17 octobre son premier album en solo « ERRO ». Cet album composé de 11 morceaux est l’aboutissement d’une véritable quête de soi.