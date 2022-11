SHINee : Min-ho s’apprête à lancer sa carrière solo

ⓒ SM Entertainment

SHINee est l’un des boys band issus la 2e génération de la k-pop qui mènent toujours activement leur carrière collective. Même si le groupe a mis entre parenthèses ses activités suite au départ de Tae-min sous les drapeaux depuis mai 2021, ses membres sont très présents dans le paysage audiovisuel sud-coréen.





Après Tae-min, le défunt Jong-hyun, Onew et Key, c’est Min-ho qui va lancer à son tour sa carrière solo pour la première fois depuis ses débuts au sein de SHINee en 2008. Selon son label SM Entertainment, le membre du boys band, également reconnu comme acteur, va publier son tout premier album en décembre.





Sachez qu’il a déjà interprété en solo « I’m Home » en 2019 dans le cadre du projet collectif lancé par SM Entertainment avant de dévoiler en décembre 2021 son premier single « Heartbreak ». A l’occasion de la sortie de son premier disque, Min-ho va organiser les 7 et 8 décembre le « 2022 BEST CHOI’s MINHO – LUKCY CHOI’s » à l’université Kyunghee à Séoul. Il s’agit de son deuxième fanmeeting après celui organisé l’an dernier sous le titre « CHOI MINHO FAN PARTY 'BEST CHOI's MINHO 2021 ».