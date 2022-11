Les hits de la k-pop d’aujourd’hui ne dépassent pas trois minutes

ⓒ ADOR

Les morceaux qui figurent dans le top 5 de différentes plateformes de streaming musical sud-coréennes ont tous une durée inférieure à trois minutes comme « After Like » d’IVE, « Hype boy » de NewJeans, « Shut Down » de Blackpink ou encore « Rush Hour » de Crush. A titre de comparaison, seule une chanson n’a pas dépassé le seuil des trois minutes parmi les dix morceaux les plus écoutés l’an dernier. C’était « Butter » de BTS.





D’après les spécialistes de la musique populaire, cette légère baisse de la durée reflète la volonté des maisons de disque de marquer l’esprit des auditeurs de manière efficace et rapide. Les artistes sont ainsi nombreux à briser les codes pour se démarquer des autres en dévoilant sans tarder « un refrain accrocheur qui tue ».





Cette stratégie s’explique par la situation actuelle où de nouvelles chansons se déversent et se répandent abondamment, profitant de la popularité phénoménale de la k-pop. A cela s’ajoute la montée en puissance des contenus courts qui durent entre 15 et 30 secondes, sur les réseaux sociaux plébiscités par les milléniaux, comme TikTok, Instagram et YouTube.