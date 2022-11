Malo va monter sur scène à Sejong

Date : le 23 novembre

Lieu : Centre culturel de Sejong





Malo se produira en concert le 23 novembre au centre culturel de Sejong. Durant 70 minutes, la vocaliste de jazz va interpréter des tubes du chanteur légendaire Song Chang-sik comme « Why Do You Call Me » et « Ga Na Da Ra », mais aussi de célèbres chansons de la pop américaine comme « I return to music » et « Without a song ».





Considérée comme l’une des meilleures vocalistes du jazz du pays, Malo permettra au public de découvrir la réinterprétation de l’univers musical de Song en jazz. En effet, son album « Song Chang-sik Song Book » faisant partie des meilleurs disques de reprise de chansons, a été primé dans la catégorie du meilleur album Jazz en 2021 aux Korean Music Awards (KMA).