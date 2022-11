La troupe de théâtre Craypas présente un spectacle pour enfants intitulé « Alice in Wonderland » sur la scène du Théâtre Sangsang, situé dans l’est de Séoul. Il est joué tous les samedis et dimanches entre le 12 novembre et le 4 décembre.





Comme son titre l’indique, ce spectacle interactif et participatif est inspiré du célèbre roman « Les Aventures d’Alice au pays des merveilles », écrit en 1865 par Lewis Carroll.





Alice et ses amis emmènent les jeunes spectacteurs dans un pays des merveilles où tout est possible. Au-delà de l’intrigue originale du roman, ils construisent ensemble une nouvelle histoire en laissant libre cours au rêve et à l’imagination.





Les enfants sont invités à participer à un joyeux goûter et à une fête d'anniversaire singulière, à jouer des instruments de musique et aussi à regarder des images fantastiques montrant des scènes du livre original.





Date : tous les samedis et dimanches entre le 12 novembre et le 4 décembre 2022

Lieu : Théâtre Sangsang à Séoul