Visite du prince héritier saoudien Ben Salman en Corée du Sud

ⓒYONHAP News

Mohammed Ben Salman, le prince héritier et Premier ministre du royaume d’Arabie saoudite, a effectué une visite officielle en Corée du Sud le 17 novembre dernier. Alors qu’il n’y est resté qu’environ 20 heures, il a réussi à marquer les esprits tout en laissant entrevoir une belle opportunité pour la coopération bilatérale.





Le président sud-coréen a réservé un accueil très soigné à l’homme fort saoudien. Ce dernier a été le premier invité officiel dans la nouvelle résidence présidentielle où Yoon Suk-yeol et son épouse ont emménagé dix jours auparavant. Lors de cette rencontre, les deux hommes sont convenus de renforcer la coopération Séoul-Riyad dans plusieurs secteurs industriels, notamment dans l’énergie, l’armement, les infrastructures et le BTP, et de créer un comité de partenariat stratégique à cette fin.





Ensuite, « MBS » a reçu de grands hommes d’affaires locaux dans sa suite de l’Hôtel Lotte où il a réservé 400 chambres, soit un quart de la capacité de l’établissement, pour sa délégation. Il a convié à cet entretien les chefs de huit des 20 plus grands groupes sud-coréens, dont notamment Lee Jae-yong de Samsung, Chey Tae-won de SK et Chung Eui-sun de Hyundai Motor.





Au menu des discussions : le projet de construction de la ville nouvelle baptisée « Neom », de l’ordre de 500 milliards de dollars. Il s’agit d’un projet de mégalopole futuriste à aménager sur les rives de la mer Rouge au nord-ouest de l’Arabie saoudite. La cité à la pointe de la technologie est composée de trois volets : « The Line », une ville-immeuble de 170 km de long, « Oxagon », un complexe industriel en mer, et « Trojena », un site touristique en montagne. Ce projet faramineux présage une concurrence féroce entre les principales entreprises du monde entier qui voudraient y participer. Les sociétés sud-coréennes semblent bien loties grâce au savoir-faire et à la confiance qu’elles ont pu établir dans le BTP au Moyen-Orient.





Par ailleurs, à l’occasion du déplacement de Ben Salman à Séoul, des entreprises du pays du Matin clair ont signé un contrat ou un mémorandum d’entente (MOU) dans le cadre de 26 projets avec le gouvernement, des firmes et des organismes saoudiens. L’ensemble représente un montant total de 30 milliards de dollars.





Riyad souhaiterait vivement renforcer sa coopération avec Séoul. Cela donne la possibilité à l’administration Yoon de miser sur le « second boom du Moyen-Orient » afin de booster l’économie locale. Pour rappel, dans les années 1970, la Corée du Sud a pu profiter du « premier boom du Moyen-Orient » afin de rebondir pendant la période du choc pétrolier et de la récession de l’économie mondiale.