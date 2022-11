Le président de la République suspend son entretien matinal avec la presse

ⓒYONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé, lundi matin, que le chef de l’Etat mettrait entre parenthèses son rituel quotidien dit « door stepping », à savoir une discussion avec les journalistes à son arrivée dans le hall du bâtiment de son bureau. Selon lui, cet exercice ne pouvait pas se poursuivre à cause d’un récent et fâcheux incident, sans néanmoins élaborer des mesures fondamentales pour éviter qu’un tel événement se reproduise.





Cette décision s’est appliquée le jour même. En conséquence, Yoon Suk-yeol est monté directement dans son bureau. D’ailleurs, il est passé à l’abri du regard des médias derrière une paroi de sécurité qui avait été installée la veille au rez-de-chaussée du bâtiment où avait lieu la séance matinale de questions-réponses avec les journalistes.





En ce qui concerne l’incident incriminé, Yongsan sous-entend l’altercation violente entre un conseiller présidentiel et un journaliste de MBC, qui a éclaté vendredi dernier. La dispute concernait l’exclusion de cette chaîne télévisée publique de l’avion du président de la République, juste avant le départ pour sa tournée en Asie du Sud-est. Interrogé à ce sujet, le chef de l’Etat a justifié la mise à l’écart en dénonçant un « acte malveillant ». Le journaliste en question a aussitôt crié pour dire « En quoi c’est malveillant ? ». Il a été réprimandé par le secrétaire chargé des relations publiques de Yoon qui s’est sauvé sans y répondre. Ce qui a donné lieu à la joute verbale.





Cette querelle fait écho encore une fois à l’affaire des propos vulgaires que Yoon avait tenus en septembre dernier à New York où se déroulait l’Assemblée générale des Nations unies. MBC a été la première à révéler ces paroles déplacées. Mais le président et ses conseillers ont continué à les nier en taxant la chaîne télévisée de « déformation » et de « partialité ».





Pour rappel, cette mini-conférence de presse a débuté depuis le déménagement du bureau présidentiel situé auparavant à la Cheongwadae vers le quartier de Yongsan. C’était donc un rituel très symbolique. Même si parfois ses paroles trop crues prononcées à la va-vite ont suscité des polémiques, le président Yoon tenait beaucoup à cette coutume dans le but de promouvoir la communication avec la population, et son initiative a été appréciée. Pour le moment, il est difficile de savoir si le numéro un reprendra cet exercice ou non.