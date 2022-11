Les milléniaux utilisent les #idole pour trouver les bonnes adresses

ⓒGetty Images Bank

Les jeunes gourmands font des recherches en ligne en utilisant des hashtag en lien avec les stars de la k-pop. En effet, les fans mettent un hashtag pour faire connaître leurs restaurants préférés à leurs idoles lorsqu’ils postent une photo sur les réseaux sociaux.





Cette pratique observée depuis deux ans est de plus ne plus prise au sérieux par les internautes qui sont à la recherche de bonnes adresses. Par exemple, si vous aimez manger un bon plat chinois, lancez votre recherche sur les groupes d’idoles qui comptent des membres d’origine chinoise. Si vous cherchez un restaurant gastronomique, utilisez le hashtag Kang Daniel, soutenu surtout par des femmes dans la trentaine et la quarantaine qui ont un pouvoir d’achat important. Il existe même des sites qui proposent des guides de restaurants qui se basent sur les hashtags des idoles de la k-pop.