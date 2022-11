Kang Daniel part à la conquête de l’Europe et de l’Amérique

ⓒYONHAP News

Kang Daniel s’apprête à lancer sa première tournée en Europe intitulée « First Parade World Tour ». Selon son agence Connect Entertainment, il se produira dans sept villes européennes entre le 26 janvier et le 4 février, dont Londres, Madrid et Berlin.





Pour les fans français, le concert à Paris aura lieu le 28 janvier prochain. Après le Vieux continent, le grand gagnant de la saison 2 de « Produce 101 » diffusée sur la chaîne Mnet s’envolera ensuite pour l’Amérique du Nord. Kang Daniel se produira en concert du 2 au 18 mars dans dix villes américaines et canadiennes dont New York, Boston, Toronto, Chicago et Vancouver.