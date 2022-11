Stray Kids va se produire en concert dans un stade américain

ⓒJYP Entertainment

Stray Kids qui a terminé sa deuxième tournée mondiale « Maniac » avec succès fera son retour. Le boys band du label JYP Entertainment va organiser l’an prochain trois concerts supplémentaires dans trois grandes villes internationales.





Le premier spectacle se tiendra les 11 et 12 février à Saitama Super Arena à Tokyo, puis le second aura lieu les 25 et 26 février au Kyocera Dome à Osaka. Le groupe va ensuite se produire en concert au Banc of California Stadium qui peut accueillir plus de 20 000 spectateurs.





Stray Kids deviendra ainsi le deuxième boys band sud-coréen à organiser un concert dans un stade aux Etats-Unis, après BTS. Avec ces trois nouveaux shows, la tournée « Maniac » comprendra au total 39 spectacles dans 17 villes du monde entier.