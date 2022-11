Young-tak lance sa première tournée aux Etats-Unis

A mesure que le trot, genre de musique né au pays du Matin clair, gagne en popularité au-delà des frontières sud-coréennes, de plus en plus d’interprètes de trot partent à la rencontre de leur public international.





C’est le cas de Young-tak qui lancera « YOUNGTAK 1ST TOUR 'TAK SHOW' 2023 IN THE US », en janvier 2023. Le vice-champion du télécrochet « Mr Trot » diffusé en 2020 sur la chaîne TV Chosun se produira en concert du 11 au 22 janvier prochains dans quatre villes américaines, à savoir Atlanta, New York, San Francisco et Los Angeles. Il s’agit de la première tournée américaine organisée par Young-tak qui a publié en juillet dernier son premier opus officiel, 17 ans après ses débuts.