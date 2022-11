Les jeunes tombent sous le charme des artistes ayant débuté dans les années 2000

ⓒYONHAP News

La génération MZ, regroupant les milléniaux et la génération Z, écoute de plus en plus les chansons proposées par des artistes ayant débuté dans les années 2000. Ces derniers, qui mènent leur carrière musicale depuis déjà une vingtaine d’années, sont plébiscités non seulement par leurs fans fidèles mais aussi par la jeune génération.





Parmi eux, Youn-ha est aujourd’hui au sommet de sa carrière depuis 2004. Pour rappel, elle a d’abord fait ses débuts cette année-là au Japon puis en 2006 au pays du Matin clair. Son sixième album réédité « END THEORY : Final Edition », publié le 30 mars dernier, domine la plupart des plateformes de streaming musical sud-coréennes, plus de sept mois après sa publication. Ce résultat est d’autant plus remarquable que l’auteure-compositrice-interprète n’a mené aucune promotion sur les réseaux sociaux ni dans des émissions de divertissement.





De son côté, Sung Si-kyung qui a débuté en 2000 a vu sa chanson « Every Moment of You », publiée en 2014, intégrer le top 20 sur Melon. L’ensemble de ses concerts de fin d’année se sont tous vendus face à ce nouvel engouement pour ses ballades.