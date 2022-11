Here and Now : K.Will est en tournée nationale

Date : le 3 décembre

Lieu : Kim Daejung Convention Center à Gwangju





K.Will est actuellement en tournée nationale. Un soulagement pour ses fans étant donné que sa dernière en date remonte à il y a trois ans. Intitulée « Here And Now », la série de concert du vocaliste qui mène sa carrière depuis 2007 invite les spectateurs à se concentrer sur le moment présent à travers sa musique.





Après Daejeon, le vocaliste de son vrai nom Kim Hyung-soo se rendra à Gwangju. Le spectacle, d’une durée de 150 minutes, se tiendra le 3 décembre au Kim Daejung Convention Center. Après la ville située dans la province de Jeolla du Sud, le vocaliste se dirigera à Daegu avant de passer le réveillon de Noël entouré de ses fans dans la ville de Busan.