The LIGHTS : Jukjae va se produire en concert à Busan

Date : le 10 décembre

Lieu : Dream Theater à Busan





Jukjae donnera un concert au Dream Theater le 10 décembre à Busan, la plus grande ville portuaire sud-coréenne, dans le cadre de sa tournée nationale « The LIGHTS ». Le guitariste et compositeur qui mène sa carrière musicale depuis 2014 interprétera ses meilleurs hits durant 120 minutes





Ce concert sera l’occasion de découvrir également les chansons contenues dans le 2e opus officiel de l’artiste, publié le 10 novembre dernier. Intitulé justement “The LIGHTS”, cet album est composé de dix morceaux dont deux titres phares « Light » et « Runaway ». Sachez que son dernier album studio remonte à il y a huit ans.