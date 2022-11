Théâtre : « Scapin »

La comédie « Scapin » de la Compagnie nationale de théâtre de Corée, qui a connu un grand succès auprès du public et de la critique en 2019 et en 2020, est de retour. Elle est jouée au Théâtre Myeongdong à Séoul, du 23 novembre au 25 décembre.





Il s'agit d'une adaptation libre de la célèbre pièce en trois actes de Molière, « Les Fourberies de Scapin ». Cette œuvre comique et satirique du XVIIe siècle a été transposée à l’époque contemporaine par le metteur en scène Lim Do-wan.





L’intrigue originale est toutefois maintenue : un valet rusé nommé Scapin utilise toute son astuce pour aider deux jeunes hommes de familles riches, Octave et Léandre, à épouser leurs amours respectifs contre la volonté de leurs pères autoritaires, Argante et Géronte. En revanche, un nouveau personnage a été introduit, celui de Molière, qui présente et explique son œuvre aux spectateurs tout en les egayant.





A noter que le spectacle est accompagné de sous-titres en coréen tous les lundis et vendredis, et en anglais tous les jeudis et dimanches.





Date : du 23 novembre au 25 décembre 2022

Lieu : Théâtre Myeongdong à Séoul