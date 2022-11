Plats pour un lendemain de soirée arrosée (I)

Est-ce qu’il existe des aliments particuliers qui vous aident à faire passer la gueule de bois ? Les Coréens ont l’habitude de consommer des plats spécifiques le lendemain d’une soirée arrosée parmi lesquels le « haejangguk », une sorte de soupe bien pimentée censée calmer les brûlures d’estomac.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à partir dans différentes régions du pays du Matin clair afin de déguster ces plats de « haejang » efficaces pour « soulager la gueule de bois ».





ⓒ KBS

Traditionnellement en Corée, chaque région a développé ses propres mets à consommer après une cuite. Ainsi, chaque plat de haejang a sa propre histoire et nous permet de deviner les spécialités des régions respectives. Quelle que soit la destination, vous pourrez y trouver et déguster un haejangguk fait à base des spécialités locales.

Notre destination cette semaine est la province de Gangwon. Tout d’abord dans la ville de Gangneung, située dans le nord-est, M. Choi nous accueille avec les « seop », une sorte de moule autochtone. Si on peut trouver ces coquillages facilement sur les côtes sud de la péninsule coréenne, ici, on doit plonger dans les eaux profondes pour les trouver. Ce quinquagénaire qui travaillait comme plongeur professionnel dans le passé est devenu un pêcheur qui arrache les seop. Il veut nous faire plonger dans le charme de ces coquillages, invités précieux de la mer de l’Est.





Quand le vent froid commence à souffler, on débute par la préparation du « seopguk ». On fait cuire le bouillon à base de divers ingrédients dont la tête de poisson séché, les laminaires, la ciboule et le navet durant deux à trois heures. Ensuite, on prend seulement le bouillon bien profond que l’on assaisonne avec quelques cuillerées de pâte de piment rouge et de pâte de soja fermenté. Puis, on y trempe la chair de moule déchirée à la main, la ciboulette et le persil d’eau « minari », enduits de farine de blé, l’oignon et les champignons. Ce « seopguk » est une soupe bien pimentée qui réchauffe le corps et qui redonne de l’énergie. Le crapaud de mer « agui », un poisson riche en protéines et en vitamines A et E, est efficace pour dessoûler. Ainsi on en prépare l’« aguisuljjim ». On coupe le poisson en petits morceaux puis le fait cuire avec de l’alcool. Ensuite on le garnit de minari, de pousses de soja et divers autres légumes et assaisonne le tout de manière pimentée. Selon les habitants, ce plat succulent permet de se débarrasser du stress. Il y a aussi les nouilles « jangkalguksu » qui servent de plat de haejang. Dans du bouillon assaisonné de pâte de piment rouge, on trempe les nouilles et y ajoute divers fruits de mer dont la crevette, la moule « seop » et le calamar. En une bouchée, on peut ressentir la mer fraîche pleinement dans la bouche.





ⓒ KBS

Selon l’encyclopédie des poissons du pays appelée « Jasaneobo » rédigée au XIXe siècle, le « muneo », une sorte de poulpe, est cité comme le meilleur aliment naturel antifatigue. Bien qu’il ne soit pas un poisson avec écailles, il se présente sur la table offerte aux ancêtres. Dans la ville maritime de Donghae, ce poisson qui est pêché dans les eaux profondes est particulièrement apprécié par les riverains notamment pour ses vertus nutritives.

Que prépare-t-on avec ce mollusque ? Tout d’abord, le « muneochomuchim ». On commence par le cuire légèrement dans de l’eau bouillante. On le coupe en petits morceaux fins puis le garnit de divers légumes. On assaisonne le tout avec le « chogochujang », une sauce pimentée vinaigrée. Cette salade à la fois relevée et douce est un plat qui stimule l’appétit. Quant au « mugeunji muneonaejangtang », il s’agit d’un véritable plat fortifiant. Dans un bouillon infusé de poulpe, on trempe le kimchi vieilli et des viscères de poulpe. Vu la saveur originale du mollusque et du kimchi, aucun autre condiment n’est nécessaire.





Notre voyage à la recherche des plats pour un lendemain de soirée arrosée se poursuit la semaine prochaine !