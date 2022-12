Quand les femmes nord-coréennes défient les tabous

ⓒ YONHAP News

La Corée du Nord a de tout temps promu l’image de femmes se sacrifiant pour leur famille et faisant preuve d’une irréductible loyauté envers leur pays. Peu à peu toutefois, les choses ont changé, à l'image des activités sociales dynamiques des jeunes femmes nées dans les années 1990 et appartenant à la génération dite du jangmadang, ou marché privé.





Dans une lettre remise au congrès de l'Union démocratique des femmes de Corée en 2021, le dirigeant Kim Jong-un a de fait appelé à ce que de plus en plus de femmes s'engagent dans des activités sociales.





« La Corée du Nord a adopté une loi sur l'égalité des sexes dès 1946. De fait, les droits des femmes sont protégés et garantis par de multiples lois, parmi lesquelles la Constitution socialiste, la loi sur les droits des femmes, la loi sur la famille, la loi sur la procédure civile ou encore la loi sur la sécurité industrielle. Dans la réalité cependant, le pays reste une société fortement patriarcale et quantité de stéréotypes très ancrés concernant les rôles des hommes et des femmes demeurent », explique la chercheuse à l'Institut coréen pour la réunification nationale Lee Ji-soon.





Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, les romans nord-coréens mettent en scène des femmes travaillant sur divers sites de production dans l'industrie légère, dont des ateliers de filage de fibres synthétiques, et occupant des emplois spécialisés tels que des postes de scientifiques et de chercheurs dans le domaine de la défense.