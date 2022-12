Dernière Mission, Aimer (13) 씩씩하게 살 거야

Dialogue

연서: 김단이랑 같이 보낸 시간 고작 한 계절인데.

Yeon-seo : Avec Kim Dan, j’ai passé à peine une saison ensemble





왜 이렇게 다 텅 비어버린 거 같지?

Mais pourquoi je me sens si vide ?





씩씩하게 살 거야.

Je vais vivre courageusement.





그럴 건데 아주 가끔 너 생각하면서 울게.

Je vais vivre comme ça et parfois, en pensant à toi, je pleurerai.





L’expression de la semaine

씩씩하게 살 거야 Je vais vivre courageusement





씩씩하게 est un adverbe construit à partir de l’adjectif 씩씩하다 qui veut dire être vaillant, être brave, être couageux. Quant à 살다, c’est le verbe vivre conjugué au futur, 살 거야. Cette expression s’utilise lorsque l’on a décidé de tenir bon malgré la situation difficile dans laquelle on se trouve.





D’habitude l’adjectif 씩씩하다 est employé dans des formules comme 씩씩한 남자 un homme vigoureux ou encore 군인들이 씩씩하게 행진하다 les soldats défilent avec vaillance. On sent bien que c’est souvent utilisé pour montrer quelque chose de fort, d’assez masculin comme encore dans 씩씩하고 우렁찬 목소리 une voix vigoureuse et qui résonne.





Mais, dans le cas de l’extrait, l’utilisation de cette expression est différente à cause de son contexte. Le fait d’avoir été séparée de celui qu’elle aime est certes douloureux, mais la jeune femme ne veut pas se laisser abattre, au contraire, elle veut faire face et continuer à vivre le mieux possible. Donc, plutôt que ce côté viril inhérent à l’expression, c’est une manière de dire que l’on n’est pas faible et que l’on va continuer à être fort et à vivre dignement.





Exemples

① 가: 원하던 결과가 안 나왔다고 너무 기죽지 마.

나: 그럼. 난 씩씩하게 살 거야. 이게 끝이 아니니까.

A : Tu n’as pas obtenu le résultat escompté mais ne sois pas trop abattu.

B : Bien sûr. Je vais vivre courageusement. Ça, ce n’est pas la fin.





② 가: 이번에 안 됐다고 너무 실망하지 마. 다시 도전하면 되잖아.

나: 물론이지. 처음부터 다시 씩씩하게 준비할 거야.

A : Ça n’a pas marché cette fois, mais ne sois pas trop déçu. Il suffit de se lancer un

nouveau défi.

B : Bien sûr. Je vais courageusement me préparer à nouveau depuis le début.





Consultante : Park Ji-young (professeure retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

- En compagnie de, avec (이)랑

- Passer, passer son temps à 보내다

- Le suffixeㄴ pour marquer le passé

- Le temps, le moment 시간

- Au maximum, tout au plus, à peine 고작

- La saison 계절

- Pourquoi 왜

- Être comme cela, être ainsi 이렇다, 그렇다

- Tout, complètement 다

- Vider 비우다

- Complètement vide텅

- Le verbe auxiliaire 버리다 pour apporter la nuance d’une action qui est terminée, achevée

- Sembler, paraître같다

- Être vaillant, être brave, être courageux 씩씩하다

- Vivre살다

- Très 아주

- Parfois 가끔

- Toi 너

- Penser생각하다

- Le suffixe 면서 marque la simultanéité

- Pleurer 울다