La culture du Jimjilbang

La Finlande, le Maroc, le Japon ou encore la Corée du Sud, que peuvent-ils avoir en commun ? Sauna, hammam, onsen et jjimjilbang. Sous ces quatre noms bien différents, une pratique bien distincte se cache. Les bains, de vapeur ou d’eau chaude, ultime méthode de cocooning, font partie de la vie courante des habitants de ces pays.





ⓒ Elody Stanislas

Les jjimjilbang sont très nombreux en Corée du Sud, on en trouve généralement plusieurs par quartier. Mais attention ils sont à distinguer des « mokyoktang » qui sont des saunas comprenant principalement des bains chauds. Lorsque l’on parle de « jjimjilbang », on se réfère généralement à un espace comprenant deux parties distinctes. Tout d’abord, les bains, hommes et femmes séparés, dans lesquels ont se dénude pour se doucher, prendre des bains, se faire frotter et où se trouve également de petits saunas, souvent un sec et un humide.





ⓒ Elody Stanislas

Puis l’autre partie est une grande aire de repos à température ambiante avec télévisions et jeux pour enfants, chaises massantes, parfois des bibliothèques, restaurant, snack bar et bien sûr, d’autres petites salles aux températures différentes pour se prélasser et transpirer. Le jjimjilbang c’est comme un centre de spa, on peut s’y faire masser, se faire chouchouter et surtout prendre le temps de fuir la réalité au-dehors. Alors, prêts à vous relaxer ?