La Coupe du monde et les Diables rouges

La Corée du Sud participe à sa dixième Coupe du monde consécutive. Sa qualification n’a pas été simple et en dépit d’une défaite contre le Ghana, les hommes de Paulo Bento ont fait deux très beaux matches. Au moment où vous lirez ces lignes, le sort des guerriers de Taegeuk sera scellé pour la suite de la compétition après la rencontre face au Portugal.





ⓒ YONHAP News

En 2002, les Diables rouges étaient particulièrement à la fête puisqu’ils accueillaient avec le Japon, le Mondial. En outre, les sud-Coréens se surpassèrent puisqu’ils atteignirent les demi-finales après avoir battu des gros calibres, tels que l’Italie et l’Espagne. Les rues furent envahies de supporters anciens et surtout nouveaux, dépassant les classes sociales et les générations. Des avenues rouges comme le maillot de l’équipe nationale.





ⓒ YONHAP News

Cette année, le décalage horaire ne permet pas à la population de jouir pleinement du plus grand événement sportif de la planète. « Dreamers » de Jungkook, membre des BTS, fut chantée lors de la cérémonie d’inauguration à Doha et les supporters des guerriers de Taegeuk sont bien dans les tribunes, montrant comme toujours beaucoup d’émotion lors des actions de leur équipe. Dans tous les cas, que le meilleur gagne !





ⓒ YONHAP News