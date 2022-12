Comptes de transferts nationaux : l’âge d’or à 42 ans avant un déficit dès 61 ans

ⓒ YONHAP News, Statistics Korea

Les sud-Coréens voient leur revenu du travail monter au plus haut à 42 ans avant de basculer vers une balance déficitaire à partir de 61 ans, selon le cycle de vie. C’est ce que résument les « comptes de transferts nationaux 2020 » publiés mardi par l’Institut national des statistiques (Kostat).





La méthode dite des « comptes de transferts nationaux » a pour objectif de mesurer les flux des ressources économiques entre les générations. Elle consiste à calculer la différence enregistrée à chaque âge entre la consommation et l’argent provenant d’une activité professionnelle. Ainsi, elle permet au gouvernement de mieux anticiper sa gestion des finances selon l’évolution de la structure démographique.





En 2020, les habitants du pays du Matin clair ont vu leur consommation totale dépasser le combiné de leurs revenus du travail, à savoir plus d’un million de milliards de wons contre 984 300 milliards, à savoir 797 milliards d’euros contre 725 milliards. Selon les tranches d’âge, comme on pouvait s’y attendre, les personnes en âge de travailler, à savoir les 15-64 ans, ont affiché un solde excédentaire, tandis que les autres, c’est-à-dire les enfants et les séniors ont enregistré une balance négative. Selon le cycle de vie, un individu observe le plus grand déficit à 16 ans, notamment en raison des dépenses très élevées liées à l’éducation. C’est à partir de 27 ans qu’il gagne plus et qu’il consomme. Il voit ce surplus monter au plus haut à 42 ans pour connaître ainsi un « âge d’or », avant que son solde redevienne déficitaire à 61 ans.





Ces dernières années, l’entrée dans la phase excédentaire est restée stable pour se maintenir à 27 ou 28 ans, tandis que le retour du déficit arrive plus tard, à savoir vers 61 ans en 2020 contre 56 ans dix ans plus tôt. Autrement dit, les sud-Coréens sont nombreux à repousser l’arrêt total de leurs activités professionnelles, suite à l’allongement de l’espérance de vie et au vieillissement de la population. Par ailleurs, les personnes âgées représentent une part croissante dans la consommation publique, à savoir 19,9 % en 2020 contre 13,7 % en 2010. Cette hausse s’explique par l’augmentation du nombre des séniors et par l’élargissement des services de la sécurité sociale.