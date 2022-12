Les investisseurs étrangers gourmands à la Bourse de Séoul

ⓒYONHAP News

Les étrangers ont été de gros acheteurs nets d’actions sud-coréennes pendant les deux derniers mois selon les données de la Korea Exchange (KRX), l’opérateur de la Bourse de Séoul.





Sur les marchés boursiers du pays du Matin clair entre le 1er octobre et le 29 novembre, ils ont réalisé une valeur nette d’achats cumulés de 6 783 milliards de wons, ou 4,9 milliards d’euros. Toutefois, le montant net de leurs transactions sur le marché des valeurs technologiques, le Kosdaq, a accusé un solde négatif, à savoir des ventes de 36,7 milliards de wons, l’équivalent de 26,2 millions d’euros.





Les étrangers ont focalisé leurs achats sur les grandes actions figurant en tête des capitalisations boursières du Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul. Samsung Electronics a attiré le plus grand volume de leurs investissements. Le géant de l’électronique a vendu ses actions pour une valeur totale de 1 970,5 milliards de wons, soit environ 1,4 milliard d’euros. Il est suivi par LG Energy Solution, Samsung SDI et SK hynix. Ainsi, les investisseurs étrangers ont principalement opté pour les secteurs des semi-conducteurs et des accumulateurs électriques.





La part de ces individus sur le Kospi a dépassé 31 % en octobre et ce pour la première fois en cinq mois, avant de reculer à 30,69 % en novembre. Sur le Kosdaq également, elle est montée à 8,9 % en octobre, mais elle est retombée à 8,74 % le mois suivant.





Une telle tendance à l’achat pourrait-elle s’installer sur le long terme ? Les experts se montrent sceptiques. Selon eux, si les investisseurs étrangers se sont récemment montrés gourmands d’actions sud-coréennes, c’est parce qu’ils ont jugé que les valeurs des titres phares du pays du Matin clair, à savoir ceux de semi-conducteurs, ont presque touché le fond. Ils ont acheté des actions massivement vendues par les sud-Coréens. L’optimisme n’est pas de mise. Notamment deux facteurs pourraient les influencer : un éventuel accroissement de l’écart des taux d'intérêt entre la Corée du Sud et les États-Unis et une nouvelle envolée possible du dollar américain.





En 2023, la Bourse de Séoul connaîtrait une tendance baissière au premier semestre avant de rebondir au second. Pendant les trois premiers mois, elle devrait évoluer en range, c’est-à-dire que les cours devraient connaître des hauts et des bas tout en restant bloqués dans un canal horizontal.