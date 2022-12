4e opus officiel de Roy Kim (2)

Roy Kim s’est fait connaître du grand public en remportant en 2012 la saison 4 du télécrochet « Superstar K » diffusé sur Mnet. Sept ans après avoir publié son 3e album studio, il a fait son grand retour avec un nouvel album composé de neuf morceaux qu’il a tous signés.





Pour rappel, l’auteur-compositeur-interprète a terminé son service militaire dans la marine en décembre 2021. Publié le 25 octobre dernier, l’album intitulé « And » marque ainsi son nouveau départ.





Célébrant cette année le 10e anniversaire de ses débuts, le musicien s’est produit en concert les 19 et 20 novembre au Blue square situé en plein cœur de Séoul. Tout au long du spectacle, Roy Kim a interprété non seulement des chansons issues de son dernier album mais aussi ses meilleurs hits comme « Bom Bom Bom » et « Love Love Love ».