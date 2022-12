Les groupes féminins de la k-pop s’imposent sur le marché sud-coréen

ⓒ YG Entertainment

La musique populaire sud-coréenne fait fureur au détriment de la pop américaine au pays du Matin clair. En effet, la consommation de musique pop étrangère par rapport à la k-pop n’était que de 22 % entre janvier et septembre 2022, soit le taux le moins important après celui enregistré en 2017 avec 19,6 %. Malgré le retour de stars internationales comme Beyoncé et Harry Styles, la musique pop étrangère a été en déclin.





Ce phénomène s’explique surtout par le succès incroyable rencontré par plusieurs girls band sud-coréens, notamment Blackpink, Twice, aespa, IVE, Le Sserafim, ou encore NewJeans. Parmi eux, Blackpink qui a sorti « BORN PINK » après une absence de un an et dix mois, est devenu le premier groupe de filles sud-coréen à figurer en tête du classement américain du Billboard 200.





De son côté, TWICE a récemment vu ses albums vendus depuis ses débuts en 2005 dépasser le seuil des dix millions d’exemplaires en Corée du Sud. L’exploit a été tout aussi remarquable chez les nouveaux girls band. IVE a par exemple raflé cette année 37 trophées dans différentes émissions consacrées à la k-pop. Un record inédit dans l’histoire de la musique populaire du pays.