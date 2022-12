Jin va partir servir sous les drapeaux le 13 décembre

ⓒ Big Hit Music

Jin, le vocaliste du puissant boys band BTS partira à l’armée le 13 décembre prochain. L’artiste, de son vrai nom Kim Seok-jin, va ainsi devenir le premier membre du septuor à servir sous les drapeaux. A noter que tous les hommes sud-coréens âgés de moins de 30 ans doivent effectuer un service militaire obligatoire d’environ deux ans.





Et, Jin est le plus âgé des sept membres du groupe et va souffler demain, à savoir le 4 décembre ses 30 bougies. Selon les autorités militaires, l’artiste sera incorporé le 13 décembre et effectuera un programme d’entraînement de cinq semaines à Yeoncheon, dans la province de Gyeonggi, avant d'être affecté en première ligne, près de la frontière avec la Corée du Nord.





Rappelons que Jin a récemment lancé sa carrière solo publiant « The Astronaut » le 28 octobre. Cette chanson est née de la collaboration entre l’artiste et Chris Martin de Coldplay.