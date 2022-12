With You : Sam Kim et Lee Jin-a donnent un concert collectif

Date : le 17 décembre

Lieu : Centre d’art à Yongin





Deux jeunes musiciens de grand talent vont se réunir pour le plus grand plaisir des mélomanes. Sam Kim qui a fait ses débuts avec son premier EP « I am SAM » en 2016 partagera la scène avec Lee Jin-ah qui a débuté trois ans plutôt que lui. Appartenant tous les deux au label Antenna, ils vont donner un concert collectif le 17 décembre au centre d’art de Yongin.





Intitulé « With You », le spectacle va se dérouler durant 90 minutes dans cette ville située dans la province de Gyeonggi. Pour rappel, Sam Kim et Lee Jin-ah ont été révélés au grand public en participant respectivement à la saison 3 et à la saison 4 du fameux télécrochet « K-pop Star » diffusé entre 2014 et 2015 sur la chaîne SBS.