Coupe du monde 2022 : le ballon officiel est fabriqué en Indonésie

Le ballon officiel de la Coupe du monde de football 2022 qui se tient au Qatar se nomme Al Rihla, qui signifie « voyage » en arabe. Dans quel pays est-il conçu ?





Selon la chaîne qatarienne Al Jazeera, ces ballons sont fabriqués à Madiun dans la province de Java oriental en Indonésie. La production revient à l’entreprise locale PT Global Way en partenariat avec la marque allemande Adidas.





Le maire de Madiun, Ahmad Dawami, a affirmé que la fabrication des ballons de cette compétition internationale avait augmenté la fierté de la ville, tout en dopant son économie.





PT Global Way produit également les marchandises des marques internationales comme Puma et Mizuno qui sont exportés au Brésil, au Royaume-Uni, et aux Etats-Unis, entre autres. D’après l'Agence centrale des statistiques du pays, l’économie de cette ville a progressé de 3,34 % entre 2020 et 2021 et la grande partie est attribuable à cette société.