Coupe du monde 2022 : les détenus thaïlandais autorisés à regarder les matches

La Thaïlande a autorisé ses prisonniers à regarder les matches de la Coupe du monde 2022 comme cadeau de fin d’année. Selon le journal Bangkok Post, les autorités correctionnelles ont pris cette décision pour remonter le moral des détenus, en espérant qu’ils s’intéressent davantage aux sports. Elles s’attendent également à ce que cette activité leur permette de canaliser leur stress lié au COVID-19.





Les émissions en live peuvent être regardées jusqu’à 21h et les rencontres qui se déroulent plus tard sont enregistrées et diffusées le lendemain. Néanmoins, il est interdit d’encourager avec trop de bruit et de parier sur le résultat des rencontres.