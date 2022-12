Théâtre: « Clumsy People »

La pièce de théâtre à succès « Clumsy People » revient sur scène. Elle est jouée au Yes24 Stage dans le quartier de Daehangno à Séoul de le 26 novembre et sera à l’affiche jusq’au 19 février 2023.





Créée par le dramaturge et metteur en scène Jang Jin, cette pièce comique a été présentée pour la première fois en 1995 lors du Festival de théâtre de Séoul et a reçu de nombreux éloges du public et de la critique. Depuis, elle a été jouée à plusieurs reprises à guichets fermés.





Connu aussi comme réalisateur de films tels que « Someone Special » et « Guns et Talks », Jang dépeint dans cette pièce des personnages maladroits, mais attendrissants, avec un sens de l’humour unique.





Un voleur nommé Deok-bae s'introduit chez une jeune enseignante, Hwa-i. La victime se prend de sympathie pour ce criminel un peu décalé et plutôt bienveillant. La situation prend une tournure inattendue lorsque des policiers débarquent pour une tentative de suicide d’un homme dans l’appartement du dessous.





Date : du 26 novembre 2022 au 19 février 2023

Lieu : Yes24 Stage à Séoul