La pièce de théâtre « Orphans » est jouée du 29 novembre au 26 février 2023 au Théâtre Art One, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul.





Ecrite par le dramaturge américain Lyle Kessler, cette pièce a été créée en 1983 à Los Angeles aux Etats-Unis. Sa première représentation devant le public sud-coréen a eu lieu en 2017.





Deux frères vivent seuls dans une grande maison à Philadelphie depuis la disparition de leurs parents. L'aîné Treat est un jeune délinquant mais qui tient à protéger son petit frère Phillip, fragile et lunaire. Un jour, Treat ramène à la maison un homme alcoolisé, Harold, dans le but de le dépouiller. Ainsi commence une cohabitation inattendue et insolite entre trois marginaux de la société.





Date : du 29 novembre 2022 au 26 février 2023

Lieu : Théâtre Art One à Séoul