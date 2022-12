Théâtre : « Love Actually – First Story »

La comédie romantique « Love Actually - First Story » débarque à Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord. Cette pièce, qui connaît un succès depuis sa création en 2011, est jouée du 1er au 25 décembre à la salle de spectacle du Musée de l'artisanat coréen de Cheongju.





La pièce suit l’évolution de la relation amoureuse au sein d’un couple. Su-jin et Jae-woon se rencontrent sur les bancs de la faculté et commencent une histoire d'amour. Après une première étape à la fois passionnée et pudique, la relation n’est plus toute rose au bout de 100 jours. Après 1 000 jours, les deux amoureux se disputent à tout bout de champ et se lassent l'un de l'autre sans pour autant pouvoir se quitter. Après dix ans, ils sont toujours ensemble et se rappellent les moments beaux et moins beaux qu'ils ont passés ensemble.





Un spectacle hilarant et réaliste qui séduira aussi bien les couples à toutes les étapes de leur relation que les célibataires qui rêvent du grand amour.





Date : du 1er au 25 décembre 2022

Lieu : Musée de l'artisanat coréen de Cheongju