Une comédie musicale familiale intitulée « Yun dong-ju, le jeune homme qui aimait les étoiles » est jouée depuis le 1er décembre au Gyeongbokgung Art Hall à Séoul. Elle sera à l'affiche jusqu'au 29 janvier 2023.





Ce spectacle, qui s'adresse aux familles avec des enfants, retrace la vie de l’un des poètes les plus vénérés de Corée. Né 1917 en Mandchourie, Yun Dong-ju grandit à Pyongyang et à Séoul dans une Corée colonisée par les Japonais, avant de s’envoler à Tokyo pour poursuivre ses études littéraires. Accusé de se livrer à des activités anti-japonaises, il est arrêté en 1943 et condamné à deux ans d'emprisonnment. Il trouve la mort dans une prison à Fukuoka en février 1945, six mois avant la libération de sa patrie. Le recueil de ses poèmes « Ciel, vent, étoiles et poésie » est publié à titre posthume en 1948.





Le spectacle permettra au jeune public de découvrir l’amour du poète pour la nature et pour les petits bonheurs de la vie ainsi que son aspiration à l'indépendance de la Corée, qui transparaissent dans ses œuvres. Cela sera également l’occasion pour les jeunes spectateurs d'en apprendre sur une période douloureuse de l’histoire du pays.





Date : du 1er décembre 2022 au 29 janvier 2023

Lieu : Gyeongbokgung Art Hall à Séoul