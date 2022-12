Lee Tae-hyun, directeur technique de la PSG Academy Korea

©Lee Tae-hyun

Ce mardi, les guerriers de Taegeuk ont fait de leur mieux face au Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, malgré la lourde défaite 4 à 1. La sélection sud-coréenne a fait preuve à tout moment d’un esprit « de ne pas plier », un slogan déployé lors de sa victoire samedi dernier contre le Portugal et de sa qualification pour les huitièmes. Concernant les Bleus qualifiés pour les quarts, ils affronteront les Anglais dans la nuit de samedi à dimanche. En attendant ce match, nous avons rencontré Lee Tae-hyun qui travaille à la PSG Academy Korea, une institution d’éducation du football à la française, basée en Corée du Sud.





Lee a rejoint la Paris Saint-Germain Academy Korea il y a deux ans. Il indique que les enfants U5 jusqu’aux adultes s’entraînent comme s’ils appartenaient à l’effectif de l’équipe une du PSG. Il tient deux rôles importants : former les éducateurs pour qu’ils transmettent aux joueurs l’identité et les valeurs du PSG et entraîner l’équipe des U15, une catégorie essentielle dans la formation des jeunes.





Sa carrière d’éducateur a débuté en France pendant ses études d’animation et gestion des activités physiques, sportives et culturelles à l’université d’Artois et celles d’entraînement sportif à l’université Paris 12. Lee a eu plusieurs expériences dans des clubs français notamment à l’US Lusitanos Saint Maur et à celui du collège David Marcelle. Juste avant son retour en Corée du Sud, il s’est occupé de la communication du club de l’AFC Tubiz en Belgique.





Détenteur aujourd’hui du diplôme d’Etat d’entraîneur reconnu par la Fédération française de football (FFF), l’Union des associations européennes de football (UEFA) et la Confédération asiatique de football (AFC), le diplôme le plus élevé qu’un amateur peut obtenir, Lee tient à dire que « dans le foot, il y a tout. Si vous entrez dans les détails dans le football, il y a l’émotion, le challenge, l’échec, la joie, la tristesse, le sentiment d’accomplissement, et bien plus encore. Pour bien jouer, il faut bien maîtriser le ballon mais ce n’est pas tout. Il faut aussi bien communiquer avec ses partenaires que ce soit oralement ou gestuellement. Pour moi, cela ressemble à la vie. C’est pour ça que le football me plaît ».