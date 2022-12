Le gentleman et la demoiselle (1) 왜 이렇게 삐딱선이야

Dialogue

수철: 단단아. 우리 한가족인데 니 편 내 편, 니 엄마

내 아빠, 그런 소리 하면 안 되는 거야.

그럼 엄마 속상해.

Soo-cheol :Dan-dan, nous sommes une famille. Il ne faut pas dire

des choses comme « ton côté », « mon côté »,

« ta maman » ou « mon papa ».

Alors, ça fait de la peine à maman.





단단: 아빠는 내 마음 몰라.

Dan-dan :Tu ne sais pas ce que je ressens.





수철: 우리 단단이가 사춘기가 왔나.

왜 이렇게 삐딱선이야.

Soo-cheol :Est-ce que tu traverses ta puberté ?

Pourquoi tu es tordue comme ça?





L’expression de la semaine

왜 이렇게 삐딱선이야. : Pourquoi tu es tordu comme ça ?





삐딱선 : nom qui signifie au sens figuré « ne pas être droit, être un peu tordu dans son cœur, ses pensées ou son comportement »

왜 : « pourquoi »

이렇게 : « comme ça » ou « ainsi »

이야 : forme au présent de la copule « 이다 »





On emploie cette expression, quand une parole ou un comportement de son interlocuteur n’est pas droit ou un peu tordu, pour exprimer son mécontentement dans le sens de « Quel est le problème ? » ou « Pourquoi tu agis comme ça ? »





삐딱선 vient de l’adjectif verbal « 삐딱하다 ». Ce terme est le plus souvent suivi du verbe « 타다 », « prendre », comme « 삐딱선을 타다 ». Comme exemple, prenons la phrase « 아이가 계속 삐딱선을 탔다 ». 아이 signifie « enfant » et 계속 « continuellement ». 탔다 est la forme du passé de 타다. Cette phrase veut donc dire que l’enfant a continué de se plaindre ou de se révolter.





Exemples

① 가: 이것도 맘에 안 들고 저것도 맘에 안 들어. 다 맘에 안 들어.

나: 왜 이렇게 삐딱선이야. 뭐가 문젠데?

A : Ceci ne me plaît pas et cela non plus. Rien ne me plaît.

B : Pourquoi tu es tordu comme ça ? Quel est le problème ?





② 가: 너 오늘 왜 이렇게 삐딱선이야.

나: 나도 모르겠어. 그냥 다 귀찮고 다 맘에 안 들고 그래.

A : Pourquoi tu es tordu comme ça aujourd’hui ?

B : Je ne sais pas. Tout est gênant et déplaisant.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

아 (ajouté à 단단) : suffixe employé pour appeler quelqu’un

우리 : « nous » ou « notre »

인데 : composé de la copule 이다, « être » et de la terminaison -ㄴ데 qui est utilisée pour expliquer une situation

니 : pronom qui est la forme familière de « 너의 », « ton » ou « ta ». Sa forme contractée est « 네 ».

※ 니 ne fait pas partie du coréen standard, mais il est habituellement utilisé dans les conversations courantes, les feuilletons ou les chansons.

편 : « côté »

내 : forme contractée de « 나의 » qui veut dire « mon » ou « ma »

엄마 : « maman »

아빠 :« papa »

그런 : « ce genre de »

소리 : « son » ou « bruit »

하다 : « faire »

그런 소리 하다 : « dire des choses comme ça »

-면 안 되다 : expression qui indique l’interdiction

※ Pour marquer la permission ou la possibilité, on utilise l’expression -도 되다. Ainsi, « Il est permis de dire des choses comme ça », se dit en coréen « 그런 소리 해도 된다 ».

그럼 : forme contractée de 그러면 qui signifie « alors » ou « dans ce cas »

속상하다 : « être peiné » ou « être affecté »

마음 : « cœur » ou « esprit »

몰라 : forme conjuguée du présent non honorifique de 모르다 qui veut dire « ne pas savoir »

▶ Si on veut transformer 몰라 en honorifique, il suffit d’ajouter la terminaison -요 après 몰라. Cela donne « 몰라요 ».

사춘기: « la puberté »

오다 « venir »

▶사춘기가 오다 : « traverser sa puberté »