Séoul-Hanoï : 30e anniversaire des relations diplomatiques

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a tenu, lundi, un sommet avec son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc en visite d’Etat à Séoul à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays.





Les deux dirigeants ont adopté une déclaration conjointe à l’issu de ce rendez-vous organisé au Bureau présidentiel de Yongsan. Dans ce texte, Yoon et Nguyen ont présenté de nouvelles mesures pour promouvoir la coopération bilatérale. Les deux nations sont convenues notamment d’élever leurs relations au rang de partenariat stratégique global, alors que le Vietnam a réservé, jusqu’à présent, ce statut seulement à trois pays : la Chine, la Russie et l’Inde. Elles se sont engagées à renforcer la chaîne d’approvisionnement en ressources minières importantes, en particulier, comme les terres rares pour lesquelles le pays d’Asie du Sud-est occupe la deuxième place en termes de réserves mondiales, et aussi à coopérer davantage dans les industries de pointe telles que le numérique, l’énergie et la biotechnologie.





Les relations diplomatiques Séoul-Hanoï ont été établies en 1992, et celles-ci ont connu un essor fulgurant depuis. Aujourd’hui, le Vietnam constitue la troisième grande destination des produits « made in Korea » derrière la Chine et les Etats-Unis. Il est aussi le quatrième partenaire commercial de la Corée du Sud. Les échanges commerciaux bilatéraux ont été multipliés par plus de 140, durant les trois dernières décennies. Ce n’est pas tout. L’ancienne colonie française est le centre de la hallyu, la vague culturelle coréenne. Par ailleurs, les Vietnamiennes sont de plus en plus nombreuses à fonder une famille avec des sud-Coréens et à s’installer au pays du Matin clair. D’où la grande familiarité entre les deux peuples. Et le Vietnam constitue une tête de pont pour la Corée du Sud qui voudrait renforcer sa place au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).





Vu l’importance des relations Séoul-Hanoï, le gouvernement sud-coréen a réservé un accueil en grande pompe au chef de l’Etat vietnamien. Et un dîner de gala en son honneur a eu lieu dans la salle réservée aux hôtes d’Etat de la Cheongwadae, l’ex-palais présidentiel. C’est la première fois depuis l’investiture de Yoon qu’un événement national s’y est tenu.