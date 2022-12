Mondial : la Corée du Sud atteint les 8e de finale, une première en 12 ans

ⓒYONHAP News

L’aventure s’arrête en huitièmes de finale pour les guerriers de Taegeuk à la Coupe du monde 2022 au Qatar. La Corée du Sud s’est inclinée mardi face au Brésil (4-1). Toutefois, elle a réussi à atteindre son but initial de figurer parmi les 16 meilleures sélections au Mondial de la FIFA. Une première depuis l’édition 2010 en Afrique du Sud. Rappelons que l’équipe sud-coréenne a réalisé sa meilleure performance en 2002 en accédant aux demi-finales de sa Coupe du monde, co-organisée avec le Japon.





Cette année, le pays du Matin clair a arraché in extremis sa place dans le tableau final. Placé dans le groupe H, il a entamé la compétition par un match nul (0-0) face à l’Uruguay. Ensuite, il a perdu contre le Ghana (2-3). Mais les guerriers de Taegeuk n’ont rien lâché. Ils ont battu les Portugais (2-1) malgré un début de match très difficile. Dès la 5e minute, ils ont vu l’équipe adversaire ouvrir le score. Mais Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai) a inscrit le but égalisateur à la 27e minute. Et c’est à la 91e minute que Hwang Hee-chan (Wolverhampton Wanderers) a su porter le score à 2-1. Au coup de sifflet final, rien n’était encore acquis et le pays tout entier a retenu son souffle en attendant la fin de la rencontre Uruguay-Ghana (2-0). Finalement, la Corée du Sud a pu passer devant l’Uruguay au classement grâce à une meilleure attaque, alors que les deux sélections étaient à égalité avec une victoire, un match nul, une défaite et un goal-average identique. Deuxième de sa poule, la Corée du Sud a pu accéder aux huitièmes de finale.





De l’avais des experts, l’équipe sud-coréenne doit cet exploit, en grande partie, à son sélectionneur portugais Paulo Bento. Ce dernier lui a imposé une nouvelle stratégie dite « Build-up » consistant à avoir un taux de possession du ballon élevé pour mieux attaquer. Sans oublier l’excellent Son Heung-min, l’attaquant de Tottenham. Le capitaine a su tirer vers le haut ses co-équipiers. Le Mondial 2022 a permis aussi de mettre en lumière de nouvelles pépites telles que Lee Kang-in, le milieu de terrain du club espagnol RCD Majorque, Cho Gue-sung (Jeonbuk Hyundai) et à moindre mesure Paik Seung-ho (Jeonbuk Hyundai). Suite au départ de Bento annoncé juste après l’élimination, l’Association sud-coréenne de football (KFA) devra chercher un nouveau sélectionneur à la tête de l’équipe nationale qui fera de son mieux pour réitérer l’exploit de 2022.