COVID- 19 : le gouvernement se penche sur la levée du port obligatoire du masque à l’intérieur

Les habitants du pays du Matin clair pourraient enlever le masque en intérieur dans deux ou quatre mois. Le Premier ministre Han Duck-soo a affirmé, mardi, avoir ordonné aux autorités sanitaires en septembre d’examiner cette question à l’avance. Selon lui, les experts semblent estimer que les conditions seraient réunies vers fin janvier prochain pour lever l’obligation du port du masque dans les espaces clos. Dès le lendemain, cette possibilité a été évoquée par Peck Kyong-ran.





La patronne de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) a déclaré envisager de lever l’obligation du port du masque en intérieur vers la fin du mois de janvier, au plus tôt, ou en mars, au plus tard, pour juste recommander un tel geste de précaution et laisser le libre choix aux citoyens, alors que l’ordre administratif actuel inflige une amende en cas de non-respect. Elle a précisé que le port pourrait rester toutefois obligatoire dans les établissements à haut risque afin de protéger les personnes les plus vulnérables.





Mais avant cette annonce, certaines collectivités locales s’étaient déjà dites prêtes à faire cavalier seul. La ville de Daejeon a récemment prévenu le Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ) qu’elle déclarerait la fin du port du masque en intérieur par un ordre administratif municipal si le gouvernement ne prend pas une telle mesure avant le 15 décembre. La province de Chungcheong du Sud a affiché, lundi, l’intention de lui emboîter le pas. Le CDSCHQ a riposté à ces demandes qui se multiplient au niveau régional. Selon lui, les collectivités locales sont en mesure de prendre leur propre initiative pour renforcer les mesures sanitaires, mais elles sont obligées de le consulter pour les alléger conformément à la loi concernée.





De l’avis des experts, il est préférable de maintenir une politique de prévention unique à travers le territoire d’autant plus que la période de recrudescence hivernale n’est pas encore passée.