La culture du jjimjilbang (2)

Nous le savons tous désormais, le sauna est bon pour la peau, la circulation sanguine, ou encore le stress entre autres… Un des objectifs est aussi le décrassage et pour ça, votre meilleure amie est la serviette italienne. Vous les retrouverez en vente à l’intérieur, sous toutes les formes et couleurs. Des plus douces pour les peaux fragiles aux plus rêches pour les autres. Puis la technique c’est de se doucher, de se frotter un peu et de transpirer, puis de se frotter à fond ou de se faire frotter. Ne soyez pas surpris si quelqu’un vous demande de lui astiquer le dos !





Une fois habillé en tenue de « transpireur » professionnel, la serviette en cornes de moutons sur la tête, direction la salle commune où vous retrouvez vos amis. Là aussi il ne s’agit pas juste de suer. C’est un moment de détente pour certains, de sport ou de méditation pour d’autres, ou encore parfois pour quelques uns, une compétition.





Armez-vous donc de patience, de résistance et surtout d’une bouteille de «sikhye », une boisson de riz traditionnelle coréenne sucrée, ou de vinaigre de fruit. Se désaltérer, voici la clef pour un plaisir prolongé lors de vos allers-retours entre la vapeur fumante et la salle de glace. Épuisé vous êtes ? Dans la salle de sel dirigez-vous alors, et vous deviendrez un maître du sauna.





