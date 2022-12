Qui est le meilleur ou la meilleure leader d’un groupe d’idoles ?

ⓒ FANTOO

Chaque girls band ou boys band a un ou une leader. Cette personne a le plus de responsabilité parmi les membres. Cet(te) artiste gère le groupe et joue le rôle de médiateur entre le label et les membres. Et c’est souvent cette personne qui parle en premier lieu lors d’une interview.





Alors qui est le ou la meilleure leader selon les passionnés de musique populaire sud-coréenne ? Afin d’y répondre, la plateforme « Fan Too », consacrée aux communautés de fans, a mené une enquête sur ce sujet du 14 au 17 novembre dernier sur les réseaux sociaux.





Et on retrouve plusieurs stars dans le palmarès, à commencer par Tae-yeon de Girls’ Generation qui a célébré cette année le 15e anniversaire de ses débuts. Mark de NCT du label SM Entertainment et Bang-chan de Stray Kids du label JYP Entertainment figurent également dans le top 21 des meilleurs leaders de groupes d’idoles de la k-pop.