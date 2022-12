Park Jin-young organise son premier concert au Japon depuis sept ans

Park Jin-young fait son retour non pas sous la casquette de patron d’une géante maison de disque mais en tant que chanteur. Selon son agence, JYP Entertainment, son concert intitulé « GROOVE BACK IN JAPAN » se tiendra les 28 et 29 janvier prochain à Yokohama.





Son dernier spectacle remonte à il y a sept ans au Japon. Avant de s’envoler en direction du pays voisin, Park Jin-young se produira en concert du 22 au 25 décembre au parc olympique à Séoul. Pour rappel, il est aujourd’hui mieux reconnu comme producteur. Il a lancé avec succès plusieurs groupes d’idoles comme 2PM, Twice, Stray Kids, ITZY et NiziU.