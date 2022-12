Amazon Prime réalise un documentaire consacré au patron de SM Entertainment

ⓒ SM Entertainment

Amazon Prime est en train de réaliser un film documentaire intitulé « Lee Soo Man : The King of K-pop ». Comme le titre laisse entendre, ce film retracera le parcours du patron du label SM Entertainment auquel appartiennent plusieurs poids lourds de la k-pop comme BoA, Super Junior, SHINee, EXO, NCT, Red Velvet ou encore aespa.





Selon son réalisateur Ting Poo, le documentaire racontera la vie passionnante d’un visionnaire audacieux dont le travail a déclenché un véritable engouement pour la musique populaire coréenne à l’échelle mondiale. Pour rappel, Lee Soo-man, surnommé « père de la k-pop », a fondé en 1995 son propre label du nom de SM Entertainment.





Le documentaire « Lee Soo Man : The King of K-pop » sera diffusé dans 240 pays via la plateforme Amazon Prime. La date de sortie n’est pas encore déterminée.