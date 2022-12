OVER THE SKY : Hwan-hee organise un concert solo

Date : les 17 et 18 décembre

Lieu : université Yonsei à Séoul





Hwan-hee propose un concert de fin d’année baptisé « Over The Sky ». Le vocaliste, ayant débuté en 1999 au sein du duo masculin Fly To The Sky sous le label SM Entertainment, montera sur scène les 17 et 18 décembre à l’université Yonsei à Séoul.





Célébrant cette année le 23e anniversaire de ses débuts, Hwan-hee retrouvera ainsi son public un an après son dernier spectacle tenu autour du thème de la famille. Egalement reconnu aujourd’hui comme acteur de comédie musicale, il a remporté la première place dans la célèbre émission de divertissement « Immortal Songs : Singing the Legend », c’était le 15 octobre dernier sur la chaîne KBS 2TV.