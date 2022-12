La Thaïlande délivre la certification « Monkey-free » aux laits de coco

ⓒ YONHAP News

La Thaïlande a introduit un certificat destiné au lait de coco produit sans exploiter les singes pour cueillir les noix de coco.





A en croire le quotidien The Nation, deux entreprises des provinces de Ratchaburi et de Samut Sakhon ont obtenu, mardi dernier, pour la première fois cette attestation appelée « Monkey-free ».





Si une société demande la certification, le ministère de l’Agriculture envoie un responsable pour vérifier le processus de la culture des fruits.





En 2020, l'association de défense des droits des animaux Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) a dévoilé un rapport ainsi qu’une vidéo dénonçant la maltraitance des primates dans les fermes thaïlandaises. Depuis, les grandes distributions comme Tesco du Royaume-Uni et Walmart des Etats-Unis ont banni les laits de coco « made in Thailand » de leurs rayons.