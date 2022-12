Comédie musicale : « The Day We Loved »

Une nouvelle comédie musicale intitulée « The Day We Loved » est jouée du 10 novembre au 1er janvier 2023 au Hansung Art Hall à Séoul.





Ce spectacle musical est une adaptation de la pièce de théâtre « Hello Miss, Mister », créée en 2019 à l’occasion du Festival d’arts de Changdong.





La pièce, qui porte sur les thèmes de l’amour et de la famille, est composée de cinq épisodes qui s’intitulent respectivement « Trois secondes », « Arrêt de bus », « Black Day », « Vous qui êtes revenu du passé » et « Retour ».





A travers ces histoires où se mélangent le rire et l’émotion, le public rencontrera des lycéens de terminale qui tentent de concilier étude et amour, une mère et sa fille qui viennent tous les jours à un arrêt de bus, des célibataires qui cherchent l’âme sœur, une jeune fille qui nourrit un amour secret et, enfin, des gens qui font un voyage dans le passé.





Date : du 10 novembre 2022 au 1er janvier 2023

Lieu : Hansung Art Hall à Séoul