Le Festival des feux d’artifice de Busan se tiendra finalement le 17 décembre prochain. Cette fête qui se déroule chaque année sur la plage de Gwangalli et ses alentours à Busan, la première ville portuaire du pays située dans le sud-est, était initialement prévue le 5 novembre, avant d'être annulée au dernier moment suite au drame d'Itaewon du 29 octobre.





Lancé en 2005 pour célébrer l’organisation à Busan du sommet de l'Apec, le forum de coopération économique Asie-Pacifique, cet événement est devenu aujourd'hui l'un des festivals les plus emblématiques de la ville.





Lors de cette 17e édition, les spectateurs pourront admirer, à partir de 19 heures, de gigantesques feux d'artifice illuminant le ciel nocturne. En plus du spectacle pyrotechnique, une nouvelle média façade installée sur le pont Gwangan pour l'occasion rendra le paysage nocturne de la ville encore plus lumineux et beau.





Date : le 17 décembre 2022

Lieu : Plage de Gwangalli et ses alentours à Busan