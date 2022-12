Les collations d'hiver en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

De nos jours, diverses collations comme les glaces, les bonbons et les biscuits sont vendues dans les grandes villes de Corée du Nord. Mais lorsque le système de rationnement de l'État était encore en vigueur, l'encas hivernal typique des enfants et des adultes était le maïs qui était alors décliné sous différentes formes, allant du maïs sauté et du maïs frit au porridge de maïs.





« À cette époque de l'année, des piles de cannes de maïs s'entassent dans les foyers ruraux, après la récolte. Avec la poudre de cette céréale et à l'aide de machines, les gens font des gâteaux de riz. Pour préparer le kkojang-tteok, un autre mets sucré, les nord-Coréens pétrissent la poudre de maïs avec de l'eau chaude et collent la pâte sur un chaudron de fer. Certains préparent aussi de la bouillie de maïs à partir de la plante entière. Il faut alors faire mijoter le maïs à feu doux jusqu'à ce qu'il soit entièrement cuit et que l’on obtienne une texture lisse », explique Kim Young-hee, directrice du département des relations publiques de la Fondation Korea Hana.





Après avoir souffert de graves difficultés économiques durant la terrible période de famine dans les années 1990, la société nord-coréenne a connu d’importants changements, notamment la fin du système de rationnement et l'émergence du marché non officiel ou jangmadang. Le marché privé a facilité la circulation des marchandises entre les régions, modifiant ainsi les habitudes alimentaires et diversifiant les produits de grignotage.