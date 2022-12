Fabien Bonacorsi à la découverte de la spiritualité du bouddhisme coréen

©Fabien Bonacorsi

La spiritualité du bouddhisme coréen a attiré Fabien Bonacorsi au pays du Matin clair en 2015. Connaisseur du bouddhisme, qu’il soit tibétain ou zen japonais et pratiquant de méditation bouddhique depuis son adolescence, Fabien a pris la décision cette fois-ci de découvrir le monde du « Seon » de la Corée, représenté principalement par l’ordre Jogye. Nous l’avons ainsi invité à nous partager ses expériences et ses desseins.





©Fabien Bonacorsi

Fabien est venu en Corée du Sud pour la première fois en 2015 et sa première expérience était dans l'ermitage de Mitaam dépendant du Tongdosa situé dans la province de Gyeongsang du Sud où se trouve un des trois trésors du bouddhisme coréen. « J’ai médité plusieurs jours de suite avec le moine San Ong seunim – moine se dit « seunim » en coréen – à raison de 8h30 par jour puis j’y ai été invité à méditer deux nuits entières de suite et seul dans la grotte où il y a une très forte énergie avec une sculpture de bouddha de plus de 1 400 ans... »





©Fabien Bonacorsi

De retour en Corée du Sud à la mi-juillet pour une session intensive de méditation de neuf jours dans un centre de méditation à Mungyeong dans la province de Gyeonsang du Nord, Fabien a évoqué qu’une des spécificités du bouddhisme coréen était le questionnement « Hwadu » : l’exercice du doute fondamental à partir d’un hwadu et l’entretien spirituel avec les maîtres. Il a ajouté que le bouddhisme coréen n’a pratiquement pas dérivé depuis plus de mille ans, il n’a pas cherché à faire du prosélytisme ou de la propagande, ni à s’adapter à l’Occident...c’est la raison pour laquelle il n’est pratiquement pas connu en France.





©Fabien Bonacorsi

S’il y a une place pour aborder la culture coréenne à travers les dramas ou la k-pop, la spiritualité, qui est pourtant précieuse, n’est pas assez présente, déplore Fabien Bonacorsi. Il souhaite introduire et approfondir la méditation « Seon » sur le terrain en France qui est selon lui propice. De plus, il estime que c’est le bon moment pour se lancer dans des actions concrètes.