Le « talchum » ou la danse théâtrale masquée. Il s’agit d’un art du spectacle qui était très populaire pendant la dynastie Joseon. Comme son nom l’indique, les acteurs portant un masque – le « tal » - miment dans une danse – le « chum » - les figures emblématiques au sein de la société hiérarchisée de Joseon. Un « yangban » par exemple, celui qui appartenait à la classe dirigeante, un noble donc. Il était reconnaissable grâce à différents aspects : par son habillement, notamment sa coiffure, le « gat », un chapeau en crin de cheval, par sa démarche, celle d’un homme jamais pressé, et aussi par son allure hautaine. Imaginez un acteur de talchum mimant un yangban de façon à le tourner en ridicule. En effet, cette danse théâtrale en plusieurs actes anecdotiques est le plus souvent satirique.





Une création musicale contemporaine semble avoir emprunté son motif à un acte du talchum. Il s’agit d’une chanson intitulée « Les Yangban d’aujourd’hui », dont les paroles consistent à se moquer d’un présomptueux, une personne évoquant, selon le texte, un noble de Joseon.





Une pièce de talchum est composée de personnages aussi drôles que les masques qui leur sont attribués. L’un des plus drôles s’appelle Maltoki, un nom que l’on pourrait interpréter par « franc parleur ». C’est en réalité un railleur. Il tourne en ridicule les vices des hommes, l’orgueil, l’hypocrisie, la cupidité... Ses paroles sont souvent injurieuses, parfois licencieuses. Le talchum est effectivement un art du spectacle libéré de toute pudeur. Et c’est probablement une des raisons pour lesquelles il était particulièrement aimé des roturiers.





Le personnage Miyal a sans doute été créé pour relever cet aspect-là. Il s’agit d’une vieille femme ayant été abandonnée par son époux presque au lendemain de leurs noces. Pour se justifier, son mari, appelé tout simplement Yeonggam, « vieillard », met en cause la laideur de sa conjointe. Selon cet homme, le seul donc à avoir vu le visage de Miyal derrière le masque, celle-ci a un menton en galoche, un nez aplati, les yeux aussi petits que le chas d’une aiguille et les cheveux semblables à la brosse d’un balai usé. Les deux personnes se sont sans doute unies par un mariage arrangé, comme c’était le cas pour de nombreux couples au royaume de Joseon.





Dès que le vieillard finit son plaidoyer, voici Miyal qui apparaît devant lui. Quelle surprise pour son mari ! Celui-ci est d’autant plus embarrassé qu’il vit avec une concubine, une femme beaucoup plus jeune que lui. Alors qu’un ménage à trois lui est imposé, Miyal est sans cesse harcelée par les deux autres et meurt finalement dans la souffrance. Réaction des deux responsables de sa mort : ils expriment leur joie par une danse. Ceux qui pourraient les accuser au nom de la moralité ne doivent pas aimer le talchum.





