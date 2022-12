Premières statistiques nationales sur la « mort solitaire »

ⓒKBS News

Le phénomène de « mort solitaire » gagne du terrain au pays du Matin clair. Il désigne le destin tragique des personnes isolées qui finissent par décéder seules, que ce soit de suicide ou de maladies, sans que personne ne s’en rende compte avant des semaines, voire des mois. La Corée du Sud en a compté plus de 3 000 cas l’année dernière. C’est une augmentation de 40 % en cinq ans.





Ces chiffres font partie de « l’étude sur la mort solitaire 2022 » publiée lundi par le ministère de la Santé et du Bien-être. Il s’agit des premières statistiques établies au niveau national conformément à « la loi relative à la prévention et à la gestion de la mort solitaire » qui est entrée en vigueur en avril 2021. Selon ce texte, le gouvernement doit faire l’état des lieux en la matière tous les cinq ans dans le but de remédier à cette triste réalité.





Selon les données de 2022, le nombre de personnes mortes dans la solitude est monté à 3 378 l’an dernier contre 2 412 en 2017, soit une hausse de 40 %. Son taux de croissance annuel est estimé à 8,8 % pour les cinq dernières années. Et, la mort solitaire représente 1 % de tous les décès recensés. Quel est le profil type ? Ce sont généralement des hommes quinquagénaires ou sexagénaires, avec 52,1 % de tous les cas recensés. Selon les sexes, les hommes sont quatre fois plus nombreux que les femmes. D’après les tranches d’âge, les 50-59 ans arrivent en tête avec 29,6 % et les sexagénaires occupent la deuxième place avec 29 %. Ils sont suivis des quadragénaires (15,6 %) et des 70-79 (12,5 %). La part des 20-39 dessine une courbe baissière pour passer de 8,4 à 6,5 % entre 2017 et 2021.





Les hommes de 50 à 69 ans ne sont pas si autonomes pour gérer correctement leur santé et les tâches domestiques. En cas de chômage ou de divorce, ils risquent de sombrer facilement dans le malheur, et en proie à des maladies chroniques, ils ont tendance à se laisser aller sans vouloir demander de l’aide aux autres.





La hausse des morts solitaires s’explique par l’augmentation de la part des mono-ménages et l’évolution de la société coréenne où l’attachement entre les individus se dissout de plus en plus. Il est donc urgent de « rétablir le lien social » chez les personnes qui vivent seules afin de prévenir les décès dans la solitude.